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Hatay'da bahçede çıkan yangın söndürüldü

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Hatay'ın Arsuz ilçesi Arpagedik Mahallesi'nde bir bahçede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bahçede çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Arpagedik Mahallesi'ndeki bahçede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.???????

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar
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