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Hatay'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Gülcihan Mahallesi'nde, sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 27 BCS 164 plakalı cip, 33 CRM 37 plakalı panelvan ve 31 ASF 834 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada cipin ve panelvanın sürücüleri yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar
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