Hatay'da 21 yabancı uyruklu İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü
Hatay'ın Arsuz ilçesinde yapılan denetimlerde vize ihlali yapan 14 ve yasa dışı yollarla giren 7 kişi olmak üzere toplam 21 yabancı uyruklu yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde vize ihlali yaptıkları belirlenen 14 yabancı uyruklu ve yurda yasa dışı yollarla giren 7 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arpaderesi Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri uygulamada şüphelendikleri araçları durdurdu.
Çalışmada 9 Mısır, 4 Uganda, 1 Suriye uyruklunun vize ihlali yaptıkları, 7 Suriyelinin de yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 21 yabancı uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli