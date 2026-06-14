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Hatay'da 21 yabancı uyruklu İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde yapılan denetimlerde vize ihlali yapan 14 ve yasa dışı yollarla giren 7 kişi olmak üzere toplam 21 yabancı uyruklu yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde vize ihlali yaptıkları belirlenen 14 yabancı uyruklu ve yurda yasa dışı yollarla giren 7 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arpaderesi Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri uygulamada şüphelendikleri araçları durdurdu.

Çalışmada 9 Mısır, 4 Uganda, 1 Suriye uyruklunun vize ihlali yaptıkları, 7 Suriyelinin de yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 21 yabancı uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
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