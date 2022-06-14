Arşiv yandı, engelli Umut'un aracına 56 bin TL'lik vergi borcu çıktı

ANKARA'da, serebral palsi (beyin felci) hastası Umut Acer'in (33) engelli otomobili için yüzde 94 oranında sürekli engelli raporu hastanedeki arşivin yanması nedeniyle teyit edilemediği ve yüzde 89 oranında ikinci raporu bulunduğu gerekçesiyle aileye 56 bin 500 TL'lik vergi borcu ve cezası çıkarıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nca aileye tebligatla gönderilen yazıda, hastanenin arşiv kayıtlarında çıkan yangın sonucu 2002-2010 dönemine ait engelli sağlık kurulu raporlarının teyidinin yapılamadığı belirtildi. Anne Fatma Arslanbaş, avukatı aracılığıyla vergi borcu ve cezalarının iptali için yargıya başvurdu.

Doğuştan serebral palsi hastası Umut Acer'e, 21 Eylül 2007 tarihinde Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yüzde 94 oranında sürekli engelli raporu verildi. Acer'in annesi Fatma Arslanbaş, 2016 yılında engel oranı yüzde 90 ve üzeri olanlara sıfır araç alımında tanınan haktan yararlanarak, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden (MTV) muaf otomobil satın aldı. Yaklaşık 6 yıl sonra ilk raporun hastanede çıkan yangında yandığı ve Umut Acer'in 2019'da özel eğitim için aldığı yüzde 89 oranındaki ikinci raporu bulunduğu gerekçesiyle Fatma Arslanbaş'a geriye dönük 56 bin 500 TL'lik MTV ve ÖTV borcu çıkarıldı. Aileye, 18 Aralık 2021 tarihinde 14 bin TL MTV borcu ve cezası, 16 Mayıs 2022 tarihinde ise 42 bin 500 TL'lik ÖTV vergi borcu ve cezası tebliğ edildi.