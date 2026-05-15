Haberler

Yeğeni Amine'yi, arsa fiyatını artırdığı için öldürmüş

Yeğeni Amine'yi, arsa fiyatını artırdığı için öldürmüş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da arsa satışı nedeniyle tartışan dayı Ömer A., yeğeni Amine Bozkurt'u tabancayla 4 el ateş ederek öldürdü. Şüpheli, ifadesinde 1 milyon 800 bin TL'ye anlaştıklarını ancak noterde 2 milyon 500 bin TL istenince tartışma çıktığını söyledi.

ANTALYA'da arsa satışı konusunda tartıştığı yeğeni Amine Bozkurt'u (40) tabancayla 4 el ateş ederek öldüren dayısı Ömer A. (63), satış için 1 milyon 800 bin TL'ye anlaştıklarını, notere geldiklerinde 2 milyon 500 bin TL isteyince çıkan tartışma sonrası olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi Sakarya Bulvarı'ndaki noter önünde meydana geldi. Amine Bozkurt ile dayısı Ömer A. arasında iddiaya göre; Bozkurt'a ait arsanın satışıyla ilgili otomobilde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Ömer A., yanındaki tabancayla Bozkurt'a 4 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı Bozkurt'u ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Amine Bozkurt, kurtarılamadı. Bozkurt'un cansız bedeni, otopsi için morga gönderildi. Olay yerinde yapılan incelemede, 7 adet boş kovan tespit edildi.

1 KİLOMETRE İLERİDE YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ve diğer ekipler, olay sonrası kaçan Ömer A.'nın yakalanması için bölgede araştırma başlattı. Ömer A., olay yerine yaklaşık 1 kilometre ileride yürürken yakalandı. Ömer A. ile olay sırasında yanında bulunan eşi Fadime A. (64), gözaltına alındı. Cinayet silahı Fadime A.'nın üzerinde bulunurken, çift Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ömer A.'nın ilk ifadesinde; Amine Bozkurt'un Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde babasından kalma tarlasının olduğunu ve satış için 1 milyon 800 bin TL'ye anlaştıklarını, notere geldiklerinde 2 milyon 500 bin TL isteyince aralarında tartışma çıktığını ve olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ömer A. ve eşi Fadime A., emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah sağlık kontrolü için hastaneye getirildi, ardından adliyeye sevk edildi. Ömer A., hastane çıkışında "Cinayeti neden işlediniz? Bir şey söylemeyecek misiniz? Pişman mısınız?" sorularına, "Pişmanım" karşılığını verdi.

ŞÜPHELİNİN KAÇIŞI KAMERADA

Diğer yandan otomobilde çıkan tartışma sonrası Ömer A.'nın aracın yanından uzaklaşıp, silahı montunun içine koyduğu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı

Hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran sessiz kalmadı! Resti çektiler

ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran resti çekti
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi

Adını duymadığımız partinin genel başkanını eşinin paylaşımı yaktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak

Yüzlerce kişiye mülakatsız iş kapısı! İşte şartlar ve kadrolar
Çocukların elleri tetikte! 9 yaşında parkta vuruldu

Çocukların elleri tetikte! 9 yaşında parkta vuruldu
Ohio'da küçük uçak eve çakıldı: 2 ölü

Küçük uçak eve çakıldı: 2 kişi hayatını kaybetti
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili yeni detay! En kritik 11 kişi içinde

Gözaltındaki ROK'la ilgili yeni detay! En kritik 11 kişi içinde
İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar

Korkulan oldu!

Acun Ilıcalı 'çaresiz kaldık' diyerek açıkladı: Barış Murat Yağcı diskalifiye oldu

Acun "çaresiz kaldık" diyerek açıkladı! Bir diskalifiye daha
Yolcu otobüsünde can pazarı! Muavin kopan kapıdan aşağı uçtu

Yolcu otobüsünde can pazarı! Muavin kopan kapıdan aşağı uçtu