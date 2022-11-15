Arnavutluk'un İstanbul Başkonsolosluğu, İstiklal Caddesi'nde hayatını kaybedenleri andı
Güncel Haberler
İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırı sonrası Arnavutluk'un İstanbul Başkonsolosluğu, Arnavutluk Cumhuriyeti ve Arnavut halkı adına 13 Kasım'da çelenk koyarak hayatını kaybedenleri andı.
Arnavutluk'un İstanbul Başkonsolosluğu, Arnavutluk Cumhuriyeti ve Arnavut halkı adına 13 Kasım'da İstiklal'de meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenleri çelenk koyarak olay yerinde andı.
"TÜRKİYE HALKININ YANINDAYIZ"
Arnavutluk Cumhuriyeti Başkonsolosu Blerta Kadzadej açıklamasında"Terörü şiddetle kınıyor, bu zor günlerde terör eyleminde hayatını kaybedenlerin ailelerinin, yaralıların ve Türkiye halkının yanındayız dedi."
Haberler.com - Güncel