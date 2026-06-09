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Tiran'da Trump bağlantılı turizm projesine 10 gündür protesto

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Arnavutluk'ta Zvernec bölgesinde planlanan, Trump ailesiyle bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesine karşı Tiran'da binlerce kişi on gündür gösteri yapıyor. Başbakan Rama projenin Trump'a ait olduğunu reddederken, protestocular iptal ve istifa talep ediyor.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde planlanan turizm projesi karşıtı gösteriler, 10'uncu gününde de devam ediyor.

Başkentte, "Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.

Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda toplanan göstericiler, Zvernec'teki bir sahilin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılmasını protesto etti.

Çeşitli pankart ve dövizlerin taşındığı gösteride, ellerindeki Arnavutluk bayraklarıyla vatandaşlar, Ulus Şehitleri Bulvarı'nda bulunan Başbakanlık binasına yürüdü.

Projenin iptali ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın istifasını isteyen göstericiler, protestoların devam edeceğini bildirdi.

Konuyla ilgili son günlerde ülkenin diğer şehirlerinin yanı sıra Avrupa'nın farklı ülkelerinde de gösteriler düzenlendi.

Başbakan Rama, "projenin Trump ailesine ait olduğu" yönündeki iddiaları reddetmişti

Arnavutluk basınındaki haberlerde, Arnavutluk Özel Savcılığının söz konusu projeye ilişkin soruşturma başlattığı bildirilmişti.

Rama ise CNN'e yaptığı açıklamada, Zvernec'teki projenin, Trump ailesine ait olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

30 Mayıs'ta başlayan ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerin 4'üncü gününde, polis göstericilere tazyikli suyla müdahale etmişti.

Kushner'le bağlantılı olduğu belirtilen projenin maliyetinin yaklaşık 4 milyar dolar olacağı ifade ediliyor.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju
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