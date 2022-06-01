Arnavutluk'ta Türkçe kursunu tamamlayanlara sertifikaları verildi - Haberler

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayesinde düzenlenen Türkçe kursunu tamamlayan yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara sertifikalarını vermek amacıyla tören düzenlendi.

Büyükelçilik, Kukes Belediyesi ve Arnavutluk merkezli Geleceğin Alternatifi Vakfı (ALSAR Vakfı) iş birliğinde 2021-2022 eğitim yılında düzenlenen Türkçe kursuna, Tiran ve Kukes'ten yaklaşık 150 öğrenci katıldı.

Sertifika törenine, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, TİKA Tiran Koordinatörü Emine Gizem Başkan, ALSAR Vakfı Başkanı Mehdi Gurra'nın yanı sıra yerel kurum ve kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve aileleri iştirak etti.

Büyükelçi Yörük, konuşmasında, görevde bulunduğu süre zarfında Arnavutluk genelinde Türkçenin giderek ilgi duyulan ve severek öğrenilmeye çalışılan bir dil haline geldiğini gözlemlediğini söyledi.

Yörük, "Türkler ve Arnavutlar, yani bizler, yüzyıllardır bir arada yaşayagelmiş ve hala da bir arada yaşamakta olan iki milletiz ve bu bir arada yaşamanın artık bizleri taşıdığı özel ilişkiler ağına sahip iki milletiz. Bu birlikteliğimizin önemli unsurlarından biri de aramızdaki iletişim, aramızdaki dil birliği." dedi.

Belki tüm Balkanlarda bulunan Arnavut nüfusunun toplamından fazla Arnavut kökenli vatandaşın Türkiye'de yaşadığını anımsatan Yörük, şöyle devam etti:

"Bunu dikkate alarak 2019 senesinde Arnavutçayı devlet okullarında seçmeli yabancı ders olarak Türk eğitim müfredatına kazandırdık. Akabinde de Türkçenin Arnavutluk'taki devlet okullarında seçmeli yabancı ders olarak okutulabilmesi konusunda da 2021 senesinde Arnavutluk hükümetiyle anlaşma imzaladık. Bu anlaşma her iki ülke açısından da geçtiğimiz mayıs ayında yürürlüğe girdi."

Arnavutluk Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanlığının anlaşma sonrasında bu yöndeki çalışmalara başladığını belirten Yörük, 2022-2023 eğitim öğretim yılında Türkçenin Arnavutluk'taki devlet okullarında seçmeli yabancı dil olarak okutulmaya başlanacağı müjdesini verdi.

ALSAR Vakfı Başkanı Gurra da Türk kurumlarının desteğiyle yıllardır Türkçe kursları düzenlediklerini ifade ederek, "Vakfımıza, özellikle eğitim olmak üzere tüm alanlarda verdiği destekten dolayı Türkiye Büyükelçiliğine teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Vakfın 5 yıldır bünyesindeki yetimler için ücretsiz Türkçe ve İngilizce kursları düzenlediğini anlatan Gurra, Türkçe kurslarının, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığının verdiği destek sayesinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkçe kursunu tamamlayanlara sertifikalarının sunulduğu programda, çocuklara yönelik eğlenceli faaliyetler gerçekleştirildi, çocuklar da şarkı söyledi.