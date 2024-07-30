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Arnavutluk'ta Şingin ilçesinde orman yangını çıktı

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Arnavutluk'un Leş (Lezha) iline bağlı Şingin ilçesindeki (Shengjin) oteller ile yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangının kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldığı bildirildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

??????? Arnavutluk'un Leş (Lezha) iline bağlı Şingin ilçesindeki (Shengjin) oteller ile yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangının kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldığı bildirildi.

Arnavutluk Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Leş iline bağlı Şingin'de orman yangını çıktığı belirtildi.

Yangının şiddetli rüzgar nedeniyle yayılarak bölgedeki yerleşim yerleri ve iş yerlerini tehlikeye attığı ifade edilen açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına onlarca itfaiye aracının yanı sıra çok sayıda personel ile helikopterin destek verdiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, AB Sivil Koruma Mekanizması'na yapılan talep üzerine 2 yangın söndürme uçağının gelmesinin ve müdahale etmesinin beklendiği bilgisi verildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, oteller ile yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle bölge sakinleri ve turistler bölgeden tahliye edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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