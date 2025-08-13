Arnavutluk'ta Orman Yangınlarıyla Mücadele Sürüyor

Arnavutluk'ta Orman Yangınlarıyla Mücadele Sürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutluk'ta son 24 saatte çıkan 64 yangından 24'ü aktif durumda. 10 binden fazla personelin görev yaptığı mücadeleye, tahliye çağrıları ve güvenlik önlemleri eşlik ediyor.

Arnavutluk'ta etkisini artıran orman yangınlarına müdahale sürüyor.

Arnavutluk Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte çıkan 64 yangının 24'ünün aktif olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Arnavutluk Sivil Savunma Ajansının koordinasyonunda ülkedeki orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 10 binden fazla personelin sahada görev yaptığı belirtildi.

Yangınlarla mücadelenin gece boyunca da sürdüğü ifade edilen açıklamada, durumun istikrara kavuştuğu ve özellikle yerleşim alanları ve milli parkların yakınındaki alevlerin sınırlandırılmasına odaklanıldığı kaydedildi.

Tahliye çağrıları yapıldı

Açıklamada, Gramsh ile Delvine bölgelerindeki orman yangınlarının hızla yayılması nedeniyle bölge sakinlerine acil durum ekiplerinin talimatlarını takip etmeleri çağrısı yapıldı.

Bu bölgelerin derhal tahliye edilmesi uyarısında bulunulan açıklamada, "Lütfen soğukkanlı olun, yetkililerin yönlendirmelerine uyun ve tehlikeli bölgelerden uzaklaşın." ifadesine yer verildi.

Bu arada ülkedeki yangınlar nedeniyle dün de Elbasan, Avlonya, Berat illerindeki bazı köyler boşaltılmıştı.

Arnavutluk Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimlerindeki Elbasan iline bağlı Gramsh'da 80 yaşında bir kişinin evinin bahçesinde yaktığı ateşin kontrolden çıkarak bölgedeki birçok köye yayıldığı, bu kişinin hayatını kaybettiğinin tahmin edildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
Çanakkale'de yine orman yangını! Kaz Dağları tehdit altında

Her gün bir köşesi yanıyor! Türkiye'nin oksijen deposu tehdit altında
Dışişleri Bakanı Fidan: YPG oyun bozan durumunda, sisteme entegre olmuyor

Operasyon an meselesi! Bakan Fidan'dan "Sabrımız taşıyor" mesajı
Aydın'da neler oluyor? WhatsApp konuşmaları sızdı, tartışmalar daha da alevlenecek

AK Parti'ye geçeceği konuşulurken WhatsApp konuşmaları sızdı
Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi

Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım 7 yıl sonra geri dönüyor

Aziz Yıldırım 7 yıl sonra geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.