Arnavutluk'ta Nevruz Bayramı Kutlamaları

Arnavutluk'ta Nevruz Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Başkent Tiran'daki Dünya Bektaşilik Merkezi'nde düzenlenen törene, Bektaşi Arnavut vatandaşların yanı sıra kurum ve kuruluşların temsilcileriyle din adamları katıldı.

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen törende bir konuşma yapan ülkedeki Bektaşilerin lideri Başdede Edmond Brahimaj, tüm Bektaşilerin Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Etkinlikte, Arnavutluk'un farklı yörelerine ait halk şarkıları ve oyunları icra edildi.

Ülkenin farklı şehirlerinde kutlamalar yapılırken devlet yetkilileri de mesaj yayımladı.

Nevruz Bayramı, 1996'dan bu yana Arnavutluk'ta resmi tatil olarak kabul ediliyor.