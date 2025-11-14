Arnavutluk'ta komünizmin simgesinden cazibe merkezine dönüşen yapı: Tiran Piramidi

Arnavutluk'un komünizm döneminin lideri Enver Hoca'ya ithafen müze olarak inşa edilen Tiran Piramidi, bugün yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi olarak dikkatleri çekiyor.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, ülkenin demokrasiye geçiş döneminin simgesi olarak da adlandırılan Tiran Piramidi, 2018-2023 yıllarındaki dönüşümle çok işlevli bir kültür merkezi olarak kapılarını ziyaretçilere açtı. Yapı, Mısır piramitlerini andıran mimarisiyle de büyük ilgi görüyor.

Arnavutluk'taki komünizm döneminde, 1944-1985 yıllarında ülkeyi yöneten diktatör Enver Hoca'ya ithafen müze olarak inşa edilen yapı, bugün başkentin en çok ziyaret edilen yerleri arasında bulunuyor.

Ziyaretçilerine başkentin panoramik manzarasını sunuyor

Tiran Belediyesinin resmi verilerine göre, piramit, 14 Ekim 1988'de eski komünist lider Enver Hoca'nın müzesi olarak açıldı ve 1991'e kadar onun mirasının sergilendiği bir müze olarak hizmet verdi.

Yukarıdan bakıldığında Arnavutların simgesi olan kartal kanatları şeklinde tasarlanan yapı, yol hizasından bakıldığında ise piramide benzemesi nedeniyle Tiran Piramidi ismini aldı.

Eski diktatör Hoca'nın kızı ve damadının yönetiminde bir grup mimar tarafından tasarlanan piramit, 1991'de komünist rejimin devrilmesinden sonra farklı amaçlarla kullanıldı.

Ulusun Şehitleri Bulvarı'nda bulunan, etrafındaki mekanlarla toplamda 30 bin metrekarelik alana sahip piramit, 21 metreye kadar yükseliyor.

Tiran Piramidi, dönüşüm projesi kapsamında yapılan çalışmaların ardından Ekim 2023'te sanat, kültür, inovasyon ve yaratıcı teknolojiyle etkileşimde bulunulabilecek alanlar içeren bir merkez olarak yeniden hizmete açıldı.

Ayrıca yapı, ünlü ve eşsiz merdivenleri ile yukarı çıkıldığında ziyaretçilerine başkentin panoramik manzarasını sunuyor.

Piramit "Tiran" denince akla gelen yapılar arasında bulunuyor

Yılın her mevsimi yerli ve yabancı turistlerin şehirde en çok ziyaret ettiği yerler arasında olan piramit, "Tiran" denince akla gelen yapılar arasında bulunuyor.

Azerbaycan'dan gelen Fidan Bayramova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tiran'ı ilk defa ziyaret ettiğini ve piramidi de yakından görmek istediğini söyledi.

Bayramova, yapıyı beğendiğini kaydederek, "Her şey çok güzel. Hava çok güzel, tarihi yerleri de çok beğeniyorum." dedi.

Endonezya'dan gelen Andine Nabilla Octaviany da Tiran Piramidi'ni beğendiğini belirterek, "İlk defa böyle bir piramit görüyorum. Sanırım burası güzel yerlerden biri çünkü çok ilgimi çekiyor. Dağı, binaları ve manzarayı görebiliyoruz." diye konuştu.

İspanya'dan gelen David Canada da Tiran'ı arkadaşlarıyla ziyaret ettiğini, piramidin kendilerine tüm şehri görebilme şansı tanıdığını kaydetti.

Bir diğer İspanyol turist Ariana Falcon da Tiran'ın turistik yerlerini ve tarihini keşfetmek için burayı seçtiklerini ifade etti.