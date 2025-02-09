Netanyahu ateşkesi bozmuşa benziyor: Hamas'ı yok edeceğiz

Netanyahu ateşkesi bozmaya çok yakın: Yok edeceğiz
AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha: Pazartesiden itibaren kar etkili olacak

Kar geri geliyor, bu tarihten itibaren donacaksınız
100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!

100 dönümlük tarlasını yerle bir etti! Gerekçesi çıldırtacak cinsten
İstanbul'da dehşete düşüren olay! Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi

Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi

Arnavutluk'ta Hükümete Yönelik Büyük Gösteri

Arnavutluk'ta Hükümete Yönelik Büyük Gösteri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutluk'ta, ana muhalefet Demokratik Parti tarafından düzenlenen protesto gösterisinde binlerce kişi hükümetin yolsuzluklarını ve suistimallerini protesto etti. Tiran'da toplanan kalabalık, polisle gergin anlar yaşarken, eski Başbakan Sali Berisha ve diğer siyasi figürler eylemde konuşmalar yaptı.

Arnavutluk'ta hükümet, ana muhalefetteki Demokratik Partinin (PD) çağrısıyla düzenlenen gösteride protesto edildi.

Ülkenin çeşitli şehirlerinden gelen binlerce kişi, başkent Tiran'daki Başbakanlık binası önünde toplandı.

"Hükümetin suistimallerine ve yolsuzluklarına karşı" sloganıyla düzenlenen gösteri için yüzlerce polisle güvenlik tedbiri alındı.

Ara ara gerginliğin yaşandığı eylemde göstericiler, polise gaz bombası ve çeşitli cisimler fırlattı.

PD Genel Başkanı ve eski Başbakan Sali Berisha, burada yaptığı konuşmada, bugün "her zamankinden daha fazla birlik" olduklarını söyledi.

Haklı davayı savundukları için yenilmez olduklarını belirten Berisha, 11 Mayıs'ta yapılması planlanan genel seçimlerde elde edecekleri zaferle Arnavutluk'u değiştireceklerinin sözünü verdi.

Hakkındaki yolsuzluk ve kara para aklama iddiaları nedeniyle tutuklu bulunan Özgürlük Partisi Genel Başkanı ve eski Cumhurbaşkanı İlir Meta da göstericilere ses kaydı ile hitap etti. ???????

Meta, 21 Ekim 2024'te mal varlığını beyan etmeme, yolsuzluk ve kara para aklama iddialarıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
img

Aylar sonra takıma dönmek istedi, aldığı yanıtla yıkıldı
img

Eski ülkü ocakları başkanı ölü bulundu
img

Beşiktaş'tan yıllar öncesine bomba gönderme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü

Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü
Akıllara Sergen Yalçın'ın efsane sözleri geldi: Beşiktaş'tan yıllar öncesine bomba gönderme

Beşiktaş'tan yıllar öncesine bomba gönderme
Araçta sigara içen taksi şoförü, pişkinliğiyle pes dedirtti

"Takside sigara içmeyin" dedi, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı
Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı: 'Böbreğimi geri ver' paylaşımı şoke etti

Ferdi Tayfur'un oğluna miras bırakmama nedeni ortaya çıktı
'Tabuta sığmayan şehit' olarak bilinen Şehit Selçuk Paker'in yeni görüntüleri

Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri
Manisa'da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu

Eski ülkü ocakları başkanı ölü bulundu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.