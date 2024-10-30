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Arnavutluk'ta Hükümet Karşıtı Protestolar

Arnavutluk'ta Hükümet Karşıtı Protestolar
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Arnavutluk'ta muhalefet partisi Demokratik Parti'nin önderliğinde hükümet karşıtı protestolar düzenlendi. Ülkedeki ana yolların kapatıldığı gösterilerde, güvenlik güçleriyle arbede yaşandı. Protestocular, teknik hükümet kurulmasını talep ediyor ve gösterilerine devam edeceklerini belirtiyorlar.

Arnavutluk'ta ana muhalefet partisi Demokratik Partinin (PD) çağrısıyla hükümet karşıtı protesto gösterisi düzenlendi.

PD'nin yanı sıra ülkedeki diğer muhalefet partilerinin de desteklediği protesto gösterileri, başta başkent Tiran olmak üzere Fier, Elbasan, Dıraç ve diğer kentlerdeki bazı ana yollarda eş zamanlı gerçekleştirildi.

Protestocular ülkedeki bazı kavşak ve ana yolları saatlerce trafiği kapatırken, zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında arbede yaşandı. Göstericiler, lastik ve farklı cisimler yaktı.

"Sivil itaatsizlik" olarak adlandırdıkları protesto ile organizatörler 2025'te düzenlenmesi planlanan genel seçim öncesi teknik (geçici) hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Göstericiler, protestolarını devam ettireceklerini ifade etti.

Son dönemde muhalefetin farklı protestolarına sahne olan Arnavutluk'ta, ekim ayı başında da hükümet karşıtı protesto gösterisi düzenlenmişti.

Muhalefet, mensuplarının ceza almasına karşı çıkıyor

Arnavutluk'taki muhalefet, eski Başbakan Sali Berisha'ya yönelik "ev hapsi" tedbirine, eski PD milletvekili Ervin Salianji'nin mahkumiyetine ve eski Cumhurbaşkanı İlir Meta'nın tutuklanmasına karşı çıkıyor.

Eski Başbakan Berisha Aralık 2023'ten bu yana yolsuzluk şüphesiyle ev hapsinde bulunuyor.

Tiran'daki Temyiz Mahkemesi de 26 Eylül'de Salianji'nin "sahte ihbar" suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin bir önceki kararı onamıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Meta ise 21 Ekim'de mal varlığını beyan etmeme, yolsuzluk ve kara para aklama iddialarıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Fatjon Cuka - Güncel

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