Haberler

Tiran'da 30 Ağustos Resepsiyonu

Tiran'da 30 Ağustos Resepsiyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Büyükelçi Erciyes, Arnavutluk ile işbirliğinin önemine vurgu yaptı ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştiğini belirtti.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü resepsiyonla kutlandı.

Başkent Tiran'daki bir otelde düzenlenen resepsiyona Büyükelçi Barış Ceyhun Erciyes, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının yanı sıra yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri, diplomatlar ve davetliler katıldı.

İki ülkenin marşlarının okunmasının ardından, Türk Silahlı Kuvvetlerini konu alan bir video gösterildi.

Program kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Büyükelçi Erciyes, burada yaptığı konuşmada, Türk tarihinin en önemli kilometre taşlarından biri olan 30 Ağustos'un önemini anlattı.

Uluslararası güvenlik ortamının ve küresel güvenlik mimarisinin büyük bir dönüşüm geçirdiğini vurgulayan Erciyes, böyle bir dönemde Türkiye'nin "değerli NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız" Arnavutluk ile işbirliği ve dayanışmasının her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi.

Arnavutluk'un, bölge ve ötesinde barış ve istikrar için kilit bir ülke olduğunu aktaran Erciyes, "Güçlü bir AB perspektifi, jeostratejik konumu, büyüyen ekonomisi ve savunma sanayisine yapılan yeni yatırımlarıyla Arnavutluk, küresel sahnede daha da öne çıkmaktadır. Arnavutluk ile ikili ilişkilerimizin ilerlemesinden çok mutluyuz. Ticaret ve yatırımlar artarken, eğitim, sağlık, enerji, altyapı ve diğer birçok alanda işbirliğimiz derinleşmeye devam ediyor. Bunlar arasında savunma ve askeri işbirliği öne çıkmaktadır." diye konuştu.

Tiran Büyükelçiliği Askeri Ataşe Yardımcısı Binbaşı Ali Semih Atalay da bir asır önce savaş meydanlarında gösterilen cesaretin, bugün Türk Silahlı Kuvvetlerine de yol gösteren aynı cesaret olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA
KKTC'de gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar

Gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar
Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler

Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler
Bahçeli'den dikkat çeken 'Amedspor' açıklaması

Bahçeli'den dikkat çeken Amedspor çıkışı! Bir konuya çok kızdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediyedeki fuhuş ağının perde arkası: Organizatörlüğü Tuğçe Güney yapıyormuş

Fuhuş ağının perde arkası! Başkana kadınları ayarlayan da bu

Araç üzerinden havai fişek atan konvoya 900 bin lira ceza

Düğünden sonra böyle gözaltına alındılar
Trump, Hürmüz Boğazı için önerdiği “Trump Boğazı” isminden geri adım attı: Sadece bir şakaydı

Trump, Hürmüz için istediği çılgın projeden çabuk geri adım attı
Batan gemide kaybolan Pancar’ın, kazadan önceki görüntüsü ortaya çıktı

Felaket başladığında kadraja girmiş! Son görüntüleri bu oldu
Melih Gökçek, gazeteci Murat Ağırel hakkında suç duyurusunda bulundu

İfadeye çağrılan Melih Gökçek, Murat Ağırel hakkında harekete geçti
İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşen Burcu Biricik'in yeni işi herkesi şaşırttı

İstanbul'u terk edip oraya yerleşti! Yaptığı yeni iş herkesi şaşırttı
Marmara'da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu! Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet

İşte 10 denizcinin kimlikleri! Gemi sahibi çok ağır konuştu: İhanet