Üye Girişi
Haberler

Arnavutluk'ta FETÖ'nün darbe girişimi paneli düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutluk'ta, 15 Temmuz darbe girişimi hakkında bir panel düzenlendi. Panelde, FETÖ'nün Türkiye'ye ve dünyaya getirdiği tehlikeler ele alındı ve konuşmacılar 15 Temmuz gecesinde yaşadıklarını anlattı. Ayrıca panelistler, Arnavut halkına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Arnavutluk'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin anlatıldığı "15 Temmuz Gecesi Emperyalizmin Aparatı FETÖ'nün Hain Darbe Girişiminde Yaşananlar" konulu panel düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından 15 Temmuz Derneği ile işbirliğinde gerçekleşen panel, başkent Tiran'ın yanı sıra ülkenin kuzeyindeki İşkodra kentinde de düzenlendi.

Tiran Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, panelde 15 Temmuz Derneği Şehit ve Gazi Komisyonu Başkanı Ahmet Alkılıç'ın yanı sıra 15 Temmuz şehidi Yılmaz Ercan'ın annesi Nermin Ercan, babası Melih Fuat Ercan ve 15 Temmuz Derneği üyesi Baran Çelik konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde terör örgütü FETÖ'nün Türkiye'ye, bölgeye ve dünyaya getirdiği tehlikelerin ele alındığı aktarılan açıklamada, konuşmacıların 15 Temmuz gecesine ilişkin yaşadıklarını anlattığı kaydedildi.

Açıklamada panelistlerin ayrıca dost ve kardeş Arnavut halkına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Darbe Girişimi 15 Temmuz Türkiye Güncel Haberler

Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak

Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak

 TBMM'de ortalık savaş alanına döndü! AK Partili Karaismailoğlu, DEM Parti'li Bozan'a yumruk attı

TBMM'de ortalık savaş alanına döndü! AK Partili Karaismailoğlu, DEM Parti'li Bozan'a yumruk attı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz

Bakmadan Geçme

25-26 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! 25-26 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 25-26 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 25-26 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 25-26 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 25-26 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 25-26 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Beylikdüzü, Şişli, Sarıyer elektrik kesintisi! 25-26 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara Yenimahalle, Altındağ, Pursaklar elektrik kesintisi! Şişe çevirmece doğruluk soruları! Şişe çevirmecede sevgiliye sorulabilecek zor doğruluk soruları örnekleri e-Nabız randevu onaylama! e-Nabız'dan randevu nasıl onaylanır? En-Nesyri müslüman mı? Youssef En-Nesyri nereli, dini ne, ailesi müslüman mı? Testo Taylan kaç yaşında, nereli? Testo Taylan'ın boyu, kilosu kaç, ne mezunu? Ruzomberok nerenin takımı? Ruzomberok hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? TBMM'de hangi milletvekilleri kavga etti? TBMM'de ne oldu, kavga neden çıktı? Galatasaray Lecce maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray Lecce maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
title