Arnavutluk'ta FETÖ'nün darbe girişimi paneli düzenlendi

Arnavutluk'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin anlatıldığı "15 Temmuz Gecesi Emperyalizmin Aparatı FETÖ'nün Hain Darbe Girişiminde Yaşananlar" konulu panel düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından 15 Temmuz Derneği ile işbirliğinde gerçekleşen panel, başkent Tiran'ın yanı sıra ülkenin kuzeyindeki İşkodra kentinde de düzenlendi.

Tiran Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, panelde 15 Temmuz Derneği Şehit ve Gazi Komisyonu Başkanı Ahmet Alkılıç'ın yanı sıra 15 Temmuz şehidi Yılmaz Ercan'ın annesi Nermin Ercan, babası Melih Fuat Ercan ve 15 Temmuz Derneği üyesi Baran Çelik konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde terör örgütü FETÖ'nün Türkiye'ye, bölgeye ve dünyaya getirdiği tehlikelerin ele alındığı aktarılan açıklamada, konuşmacıların 15 Temmuz gecesine ilişkin yaşadıklarını anlattığı kaydedildi.

Açıklamada panelistlerin ayrıca dost ve kardeş Arnavut halkına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ettiği belirtildi.