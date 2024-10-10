Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Ziyareti Öncesi Tiran'ı Bayraklarla Süsledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arnavutluk ziyareti öncesinde Tiran'ın sokakları Türkiye ve Arnavutluk bayraklarıyla donatıldı. Erdoğan'ın geçeceği güzergah ve 'Rahibe Teresa' meydanında bayraklar asıldı. Ayrıca Türkiye tarafından yapımı üstlenilen Balkanlar'ın en büyük camisi olan Tiran Namazgah Camisi de ziyaret kapsamında açılış için hazırlandı. Erdoğan, Arnavutluk'taki temaslarının ardından Sırbistan'a geçecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştireceği Arnavutluk ziyareti öncesi başkent Tiran'ın sokakları Türkiye ve Arnavutluk bayraklarıyla süslendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk ziyaretinde kullanacağı güzergaha ve Tiran'ın merkezindeki "Rahibe Teresa" meydanına iki ülkenin bayrakları asıldı.
Ayrıca Erdoğan'ın ziyareti kapsamında açılışı gerçekleştirilecek, yapımı Türkiye tarafından üstlenilen Balkanlar'ın en büyük camisi konumundaki Tiran Namazgah Camisi de bayraklarla süslendi.
Erdoğan, Arnavutluk'taki temaslarının ardından Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı da ziyaret edecek.