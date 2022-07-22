Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta, Kosova'da Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Kosova'yı ziyaret etti. Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Kosova'yı ziyaret etti. Meta, başkent Priştine'deki temasları kapsamında Kosova Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani tarafından resmi törenle karşılandı. İki cumhurbaşkanı, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Meta, başkent Priştine ziyareti kapsamında Kosova Meclisi'nde milletvekillerine hitap etti. AA / Erkin Keçi - Güncel İlir Meta Priştine Kosova Güncel Haberler

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