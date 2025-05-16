Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Eşsiz Karşılama: İtalya Başbakanı Meloni'ye Diz Çökerek Selamladı

Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Eşsiz Karşılama: İtalya Başbakanı Meloni'ye Diz Çökerek Selamladı
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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi karşılamak için diz çökerek bekledi. Bu eşine az rastlanan jest, zirvede dikkat çekti.

- Arnavutluk Başbakanı Rama, İtalya Başbakanı Meloni'yi önünde diz çökerek karşıladı

TİRAN - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesinin ev sahipliği yaptığı Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi önünde diz çöküp bekleyerek karşıladı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Tiran'da gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi kapsamında gelen liderleri tek tek karşıladı. Tiran'ın İskender Bey Meydanı'nda düzenlenen zirveye katılan liderleri kırmızı halıda karşılayan Başbakan Rama, İtalya Başbakanı Meloni'yi karşılarken, liderler arasında eşine az rastlanır bir jeste imza attı. Rama, İtalya Başbakanı Meloni'yi yağmura rağmen diz çöküp bekleyerek karşıladı.

Başbakan Rama'ya defalarca ismiyle "Edi" diye seslenerek Arnavut lideri durdurmaya çalışan İtalyan lider Meloni ise bu jesti, "Kendisi bunu sadece benimle aynı boyda olmak için yapıyor" diye açıkladı.

Tiran'daki Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine AB üyesi 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra aralarında Türkiye'nin de bulunduğu AB'ye aday ülkelerin liderleri de katılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM AYDOĞAN - Güncel
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