- Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Erdoğan'a seçim için destek mesajı

TİRAN - Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, genel seçim öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için destek mesajı yayınladı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, bugün yayınladığı bir video mesajda Türkiye'deki genel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki seçimlerin sadece Türkiye ve halkı için değil, Balkanlar ve Avrupa için de büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Rama, seçimlere katılmanın Türk halkının vatandaşlık görevi olduğunu söyledi.

"Hiç kimse ne karar almaları gerektiğini onlardan daha iyi bilemez ve yapamaz. Ancak Türk halkının her bir ferdine saygı duymakla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en yüksek takdirlerimi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullanan Başbakan Edi Rama, "Türkiye'yi tüm dünyanın gözünde muazzam bir değişim örneğine dönüştüren onun vizyonu, cesareti, iradesi ve yorulmak nedir bilmeyen enerjisi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kararlılıkla savunan vatandaşlar olduğunu vurgulayan Rama, "Yalnızca Türkiye için değil, tüm dünya için ve özellikle de Avrupa için bu zor zaman diliminde Türkiye Cumhurbaşkanı'nın tecrübesi ve kişilik özellikleri, Rusya-Ukrayna savaşından en çok etkilenen ülkelere tahıl ulaştırılması için arabuluculuk rolü ve terör yuvalarıyla mücadeledeki kararlılığı, önümüzdeki Pazar günü Türkiye'nin geleceğini belirleyenler tarafından göz ardı edilmeyecek kadar önem arz etmektedir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Arnavutluk ve halkının en zor günlerinde yanında olan bir dost olduğunu ifade eden Edi Rama, "Türkiye'nin Kosova Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan ettiği an Kosova'yı tanıyan ilk devlet olmasından, Arnavutluk'ta yaşanan yıkıcı depremin ardından Türkiye'nin yüzlerce depremzede Arnavut ailesini yeni konutlar inşa etmek için desteklenmesine ve diğer ülkelerin kendi derdine düştüğü bir dönemde ölümcül Covid-19'a karşı aşı desteğinde bulunmasına kadar, şahsen benim için Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece kara gün dostu değildir" ifadelerini kullandı.