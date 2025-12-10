Haberler

Arnavutluk Başbakanı Rama, ülkesinin 2030'da AB'ye üye olmasının mümkün olduğunu belirtti

Arnavutluk Başbakanı Rama, ülkesinin 2030'da AB'ye üye olmasının mümkün olduğunu belirtti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutluk'un Başbakanı Edi Rama, ülkesinin 2030 yılında Avrupa Birliği'ne üye olma hedefini vurgulayarak, ekonomik kalkınma ve güvenilirlik açısından önemli ilerlemeler kaydettiklerini açıkladı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesinin 2030 yılında Avrupa Birliği'ne (AB) üye olmasının kesinlikle mümkün olduğunu söyledi.

Başkent Tiran'da düzenlenen 5. Tiran Ekonomik Forumu'nun açılış töreninde konuşan Rama, ülkeyi kuzeyden güneye bir kalkınma koridoruna dönüştürdüklerini, ülkesinin yüksek kaliteli ve uzun vadeli yatırımlara hazır olduğunu belirtti.

Rama, şunları kaydetti:

"Güvenlik ve ekonomik mimarisini yeniden gözden geçiren bir Avrupa'da, ülkemiz bir istikrar sütunu, güvenilir bir ortak ve büyüyen bir ekonomi olarak öne çıkmaktadır. AB ile tüm müzakere fasıllarını rekor sürede açtık, bütçemizi ve gayrisafi yurt içi hasılamızı ikiye katladık, bütçe açığımız ise mümkün olan en düşük seviyelerde. Ayrıca büyüyen bir turizm sektörümüz var, limanlardan demiryollarına kadar altyapımızı yenilediğimiz bir sektörümüz de var ve dijital dönüşümü baş döndürücü bir hızla ilerletiyoruz."

Kendileri için AB'ye 2030'da üyeliğin bir umuttan öte hedef olduğunu vurgulayan Rama, "Arnavutluk'un 2030'da AB'ye üye olması kesinlikle mümkün ve biz buraya Avrupa'yı beklemek için değil, Avrupa'yı burada inşa etmek için geldik." dedi.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali de Arnavutluk için tek tutarlı stratejik pozisyonun güvenlik, kalkınma ile bölgesel ve kıtasal entegrasyona katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

Forum, küresel değişimler, Arnavutluk'un bölgesel bir ekonomik merkez olarak yükselişi, AB üyeliğine giden yol ve temel yatırım zorlukları gibi konulara odaklanıyor.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
Reality şov yıldızı elektronik sigara zehirlenmesi nedeniyle kalp krizi geçirdi

Milyonlarca kişinin kullandığı şey, ünlü ismi canından ediyordu
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Bakan Fidan: Suriye'nin tekrar kaos alanı olmasına müsamaha göstermeyiz

Komşu ülkeyle ilgili çıkışı çarpıcı: Buna asla müsamaha göstermeyiz
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu! Tablo iç açıcı değil

Patronların asgari ücret beklentisi belli oldu
-40 puanlı Yeni Malatyaspor'un stat zemini mest etti! Süper Lig takımlarında bile yok

3. Lig ekibinin stat zemini mest etti! Süper Lig takımlarında bile yok
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
title