Arnavutluk Başbakanı Rama, ülkesinin 2030'da AB'ye üye olmasının mümkün olduğunu belirtti

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesinin 2030 yılında Avrupa Birliği'ne (AB) üye olmasının kesinlikle mümkün olduğunu söyledi.

Başkent Tiran'da düzenlenen 5. Tiran Ekonomik Forumu'nun açılış töreninde konuşan Rama, ülkeyi kuzeyden güneye bir kalkınma koridoruna dönüştürdüklerini, ülkesinin yüksek kaliteli ve uzun vadeli yatırımlara hazır olduğunu belirtti.

Rama, şunları kaydetti:

"Güvenlik ve ekonomik mimarisini yeniden gözden geçiren bir Avrupa'da, ülkemiz bir istikrar sütunu, güvenilir bir ortak ve büyüyen bir ekonomi olarak öne çıkmaktadır. AB ile tüm müzakere fasıllarını rekor sürede açtık, bütçemizi ve gayrisafi yurt içi hasılamızı ikiye katladık, bütçe açığımız ise mümkün olan en düşük seviyelerde. Ayrıca büyüyen bir turizm sektörümüz var, limanlardan demiryollarına kadar altyapımızı yenilediğimiz bir sektörümüz de var ve dijital dönüşümü baş döndürücü bir hızla ilerletiyoruz."

Kendileri için AB'ye 2030'da üyeliğin bir umuttan öte hedef olduğunu vurgulayan Rama, "Arnavutluk'un 2030'da AB'ye üye olması kesinlikle mümkün ve biz buraya Avrupa'yı beklemek için değil, Avrupa'yı burada inşa etmek için geldik." dedi.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali de Arnavutluk için tek tutarlı stratejik pozisyonun güvenlik, kalkınma ile bölgesel ve kıtasal entegrasyona katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

Forum, küresel değişimler, Arnavutluk'un bölgesel bir ekonomik merkez olarak yükselişi, AB üyeliğine giden yol ve temel yatırım zorlukları gibi konulara odaklanıyor.