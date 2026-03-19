Arnavutköy'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza: 6 yaralı

Arnavutköy'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı, trafik akışı normale döndü.

ARNAVUTKÖY'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan 6 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Gazi Fahrettin Paşa Caddesi Habipler istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Emirhan A. idaresindeki 34 EED 483 plakalı kamyonet, önünde ilerleyen Yusuf T. kontrolündeki 06 FT 8213 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Bunun üzerine çarpmanın etkisiyle savrulan 06 FT 8213 plakalı hafif ticari araç ise orta şeritte ilerleyen Yılmaz Ç. yönetimindeki 34 AGE 87 plakalı araca çarptı. Diğer yandan zincirleme şekilde devam eden kazada, 34 AGE 87 plakalı araç ise en sol şeritte seyreden Yaşar B. idaresindeki 34 TK 3355 plakalı otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada hafif yaralandığı belirlenen araçta yolcu yolcu olarak bulunan Muhammet Salih T., Zeynep T., Muhammet Süleyman T., Şeyma T., Muhsap T. ve İsmail T. ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, araç yoğunluğunun oluştuğu Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nde ise trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
