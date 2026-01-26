Haberler

Arnavutköy'de İETT otobüsünün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Arnavutköy'de İETT otobüsünün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutköy'de etkili olan yağış sonrasında kayganlaşan yolda bir İETT otobüsü, karşı yönden gelen hafif ticari araca çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

ARNAVUTKÖY'de etkili olan yağışın ardından kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü karşı yönden gelen gelen hafif ticari araca çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Çilingir Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre etkili olan yağışın ardından şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 TP 2367 plakalı İETT otobüsü karşı yönden gelen 34 GJ 9113 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, hafif ticari aracın içinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen hafif ticari aracın içindeki 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anında İETT otobüsünde yolcu olmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump: İran'ın yanında büyük bir donanmamız var, anlaşma yapmak istiyorlar

Donanmayı tehdit ettiği ülkenin yanına gönderdi, açıklamayı da yaptı
Suriye'de devrim niteliğinde 'Kürtçe' eğitim kararı

Komşuda devrim gibi "Kürtçe" kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüş hazırlığında! Ünlü ismin yerine geçecek

Süper Lig'e geri dönüyor! Ünlü ismin yerine geçecek
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti

Bir hemşire daha DEM'in akımına katıldı! Boynundaki kolye dikkat çekti
Milli yıldızımızı üzdü! N'Golo Kante'nin şov yaptığı maçta 3 puan Al Ittihad'ın

Yok artık Kante! Milli yıldızımızı tek başına üzdü
Bakım yaptığı otobüsün altında kalan tamirci hayatını kaybetti

Bakımını yaptığı otobüs sonu oldu! Tonlarca ağırlığın altında kaldı
Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüş hazırlığında! Ünlü ismin yerine geçecek

Süper Lig'e geri dönüyor! Ünlü ismin yerine geçecek
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü: İzleyen herkes bakanlıkları etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyen herkes bakanlıkları etiketledi
Transfer iptal oldu! Fenerbahçe'ye göndermiyorlar

Transfer iptal oldu! Fenerbahçe'ye göndermiyorlar