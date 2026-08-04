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Arnavutköy'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Arnavutköy'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Arnavutköy'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.A., operasyonla yakalandı. Üzerinde ve evinde 306 gram uyuşturucu, hassas terazi ve 38 bin 200 lira ele geçirildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Arnavutköy'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında zanlı M.A'yı (36) düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda, 306 gram uyuşturucu madde, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 38 bin 200 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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