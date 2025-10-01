Arnavutköy'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Hastane Mahallesi İstanbul Caddesi'nde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırı sonrası polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Hastane Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, ismi öğrenilemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.
İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, saldırıya uğrayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Geniş güvenlik önlemleri alınan cadde üzerinde polis bir süre inceleme yaptı.
Üzerinde "polis" yazılı bir yelek olduğu görülen kişinin cesedi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel