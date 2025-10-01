Haberler

Arnavutköy'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Arnavutköy'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hastane Mahallesi İstanbul Caddesi'nde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırı sonrası polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Arnavutköy'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Hastane Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, ismi öğrenilemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, saldırıya uğrayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Geniş güvenlik önlemleri alınan cadde üzerinde polis bir süre inceleme yaptı.

Üzerinde "polis" yazılı bir yelek olduğu görülen kişinin cesedi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
Gazze filosu riskli bölgeye girdi! İsrail'den 'Gemileri batıracağız' tehdidi

Gazze filosu riskli bölgeye girdi! Teknelerin üzerinde dronlar uçuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan Liverpool karşısında tarihi zafer

Cehennemden çıkamadılar! Galatasaray'dan tarihi zafer
Fethiye'yi sel vurdu! Ölüdeniz Çarşısı'nda yollar göle döndü

Görüntüler turizm cennetimizden! Sel sularında böyle yürüdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.