Arnavutköy'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Güncelleme:
İslambey Mahallesi'nde namaz sonrası evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan İran uyruklu Masoud Nazari, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde incelemeler sürerken, zanlının yakalanması için polis çalışma başlattı.

Arnavutköy'de bir kişi, evinin bulunduğu sokakta uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

İslambey Mahallesi'ndeki bir camide namaz kıldıktan sonra evinin bulunduğu Salih Sokak'a gelen İran uyruklu Masoud Nazari, kimliği belirsiz bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Nazari ağır yaralanırken, zanlı yaya olarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
