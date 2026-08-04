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Arnavutköy'de hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Arnavutköy'de hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı
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Arnavutköy Sazlıbosna Mahallesi'nde bir şantiyede toprak kayması sonucu hafriyat kamyonu çukura devrildi. Şoför Turgay Kelez yaralandı, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Kelez için kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ARNAVUTKÖY'de şantiye alanında ilerleyen hafiyat kamyonu iddiaya göre meydana gelen toprak kayması sonucu devrildi. Hafriyat kamyonu çukura düşerken, şoför Turgay Kelez (50) yaralandı. Şoför olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Sazlıbosna Mahallesi'nde bulunan bir inşaatın şantiye alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; şantiyede ilerleyen hafriyat kamyonu, toprak kayması sonucu kazılan çukura devrildi. Kazayı gören Kelez'in çalışma arkadaşları yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şoför, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyon şoförünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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