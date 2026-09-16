Arnavutköy'de polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Avcılar'da yakalandı; kovalamaca kamerada
ARNAVUTKÖY'de polisin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari aracın sürücüsü kaçmaya başladı.
ARNAVUTKÖY'de polisin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari aracın sürücüsü kaçmaya başladı. Takip sonucu Avcılar'da yakalanan şüphelinin 59 suç kaydı olduğu belirlenirken, kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 11.10 sıralarında Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Denetim gerçekleştiren Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir hafif ticari aracı durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' iharına uymayan sürücü S.A.(30) aracıyla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu şüpheli Avcılar Amasyalılar Caddesi'nde polis ekipleri tarafından yakalandı.
59 SUÇ KAYDI OLDUĞU BELİRLENDİ
Gözaltına alınan şüpheli S.A.'nın 59 suç kaydı ve 'Hırsızlık' suçundan hakkında arama kararı bulunduğu belirlendi.
KOVALAMACA KAMERADA
Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, polis ekipleri ile şüphelinin kovalamaca anları yer aldı. Öte yandan görüntülerde, ekiplerden kaçan S.A.'nın sokaktan caddeye çıkan otomobile son anda çarpmaktan kurtulduğu görüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.