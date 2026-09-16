Haberler

Arnavutköy'de polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Avcılar'da yakalandı; kovalamaca kamerada

Arnavutköy'de polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Avcılar'da yakalandı; kovalamaca kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ARNAVUTKÖY'de polisin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari aracın sürücüsü kaçmaya başladı.

ARNAVUTKÖY'de polisin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari aracın sürücüsü kaçmaya başladı. Takip sonucu Avcılar'da yakalanan şüphelinin 59 suç kaydı olduğu belirlenirken, kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 11.10 sıralarında Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Denetim gerçekleştiren Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir hafif ticari aracı durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' iharına uymayan sürücü S.A.(30) aracıyla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu şüpheli Avcılar Amasyalılar Caddesi'nde polis ekipleri tarafından yakalandı.

59 SUÇ KAYDI OLDUĞU BELİRLENDİ

Gözaltına alınan şüpheli S.A.'nın 59 suç kaydı ve 'Hırsızlık' suçundan hakkında arama kararı bulunduğu belirlendi.

KOVALAMACA KAMERADA

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, polis ekipleri ile şüphelinin kovalamaca anları yer aldı. Öte yandan görüntülerde, ekiplerden kaçan S.A.'nın sokaktan caddeye çıkan otomobile son anda çarpmaktan kurtulduğu görüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul Havalimanı'nda kilolarca kokain ele geçirildi! Piyasa değeri dudak uçuklattı

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri dudak uçuklattı
Sudan’da altın madeninde göçük: En az 60 ölü

Sudan’da altın madeninde göçük: En az 60 ölü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elazığ’da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Otomobil ikiye bölündü! Ölü ve yaralılar var
8 çocuk babasına yolda kanlı infaz

Sokak ortasında kanlı infaz! 8 çocuk yetim kaldı
Galatasaray'da deprem! Son transferin testleri şoke etti

Galatasaray'da deprem! Son transferin testleri şoke etti

Katliamdan sonra ortaya çıktı! Aile aylar önce harekete geçmiş

Aile katliamında isyan ettiren detay! Felaket adeta geliyorum demiş
Büyük ayıp! Bellingham'dan MVP Arda Güler'e olay hareket

Bellingham'dan Arda'ya olay hareket
Dursun Özbek'ten transfer için itiraf: 50 milyon Euro

Dursun Özbek'ten transfer için flaş itiraf: Yaklaşık 50 milyon Euro...
Yurtta fenalaşan üniversiteli Sinem, hastanede hayatını kaybetti

Yurtta kan donduran olay! Ölmese hemşire olacaktı