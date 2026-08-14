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Arnavutköy'de yangın: Hobi bahçeleri küle döndü

Arnavutköy'de yangın: Hobi bahçeleri küle döndü
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ARNAVUTKÖY’de otluk alanda başlayan yangın 2 hobi bahçesine sıçradı.

ARNAVUTKÖY'de otluk alanda başlayan yangın 2 hobi bahçesine sıçradı. Bazı meyve ağaçları zarar görürken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Hacımaşlı Mahallesi Osmanlı Caddesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. Otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile yangın hızla yayılarak 2 hobi bahçesine sıçradı. Yangını görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Bahçede bulunan bazı meyve ağaçlarını tamamen alevler sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alıp söndürdü. Yangında bazı meyve ağaçları yanarken şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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