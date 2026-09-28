Arnavutköy'de motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı; kaza anı kamerada, 2 yaralı

Arnavutköy'de motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı; kaza anı kamerada, 2 yaralıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. İddiaya göre park halindeki hafif ticari aracın orta şeride geçtiği sırada motosikletteki 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
ARNAVUTKÖY'de hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki hafif ticari araç hareket ederek orta şeride geçtiği sırada seyir halindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışma sonrası motosiklette bulunan 2 kişi, savrularak yere düştü. Çevredekiler ise koşarak yardıma geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosikletteki iki kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.