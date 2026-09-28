Haberler

Arnavutköy'de motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı; kaza anı kamerada, 2 yaralı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arnavutköy'de motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı; kaza anı kamerada, 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. İddiaya göre park halindeki hafif ticari aracın orta şeride geçtiği sırada motosikletteki 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ARNAVUTKÖY'de hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki hafif ticari araç hareket ederek orta şeride geçtiği sırada seyir halindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışma sonrası motosiklette bulunan 2 kişi, savrularak yere düştü. Çevredekiler ise koşarak yardıma geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosikletteki iki kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Jürgen Klopp'tan Beşiktaşlı yıldıza müjde

Jürgen Klopp'tan Beşiktaşlı yıldıza müjde
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek'ten suç işleyenlere 'demir yumruk' mesajı! 'Tadını alacaklar'

Bakan Gürlek'ten "demir yumruk" çıkışı! "Tadını alacaklar"
İrlandalı futbolculardan İsrail maçında tarihi protesto

Dünyanın gözü bu mücadelede! Milli maçta tarihi protesto
Gaziantep’te yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 ölü, 13 yaralı

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
MKE fabrikasında bakım sırasında facia! 1 ölü, 4 yaralı

MKE fabrikasında bakım sırasında facia! 1 ölü, 4 yaralı
İstanbul'u sağanak esir aldı! Alt geçit kapandı, yollar göle döndü

İstanbul'u sağanak esir aldı! Alt geçit kapandı, yollar göle döndü
İrlanda'dan İsrail maçı için flaş karar

İsrail'e bir darbe de onlar vurdu
Türkiye'den Mescid-i Aksa baskınına tepki: En güçlü biçimde kınıyoruz

Türkiye'den Mescid-i Aksa baskınına tepki: En güçlü biçimde kınıyoruz