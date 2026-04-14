Arnavutköy'de metal fabrikasında tüp patlaması sonucu 3 işçi yaralandı
Hadımköy Mahallesi'ndeki bir metal fabrikasında sanayi tüpünün patlaması sonucu 3 işçi yaralandı. Patlama sonrası yangın çıktı ve itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.
Arnavutköy'de metal fabrikasında sanayi tüpünün patlaması sonucu 1'i ağır 3 işçi yaralandı.
Hadımköy Mahallesi Ayasofya Caddesi'ndeki metal fabrikasının imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle sanayi tipi tüp patladı.
Patlama nedeniyle yangın çıkarken, iş yerindeki yabancı uyruklu 3 işçi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yaralanan işçiler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralı işçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay nedeniyle iş yerindeki faaliyete ara verilirken, polis ekipleri de inceleme yaptı.