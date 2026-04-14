Arnavutköy'de metal fabrikasında tüp patlaması sonucu 3 işçi yaralandı

Hadımköy Mahallesi'ndeki bir metal fabrikasında sanayi tüpünün patlaması sonucu 3 işçi yaralandı. Patlama sonrası yangın çıktı ve itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Arnavutköy'de metal fabrikasında sanayi tüpünün patlaması sonucu 1'i ağır 3 işçi yaralandı.

Hadımköy Mahallesi Ayasofya Caddesi'ndeki metal fabrikasının imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle sanayi tipi tüp patladı.

Patlama nedeniyle yangın çıkarken, iş yerindeki yabancı uyruklu 3 işçi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yaralanan işçiler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralı işçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay nedeniyle iş yerindeki faaliyete ara verilirken, polis ekipleri de inceleme yaptı.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı

Gece yarısı harekete geçildi, çok sayıda gözaltı kararı var
Patates deposunda devrilen forkliftin operatörü öldü

Patates deposunda kahreden olay! Nedenini kimse bilmiyor
''Tatlı bir heyecan var'' diyerek açıkladı: Kerem Aktürkoğlu baba oluyor

Müjdeyi ''Tatlı bir heyecan var'' diyerek verdi

Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın

Dünya diken üstünde! Çin'den ABD'ye çok sert abluka resti
Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi

Dev boynuzları engel olmadı, içeriye böyle daldı
Patates deposunda devrilen forkliftin operatörü öldü

Patates deposunda kahreden olay! Nedenini kimse bilmiyor
Elazığlı iş insanı, İsviçre bankasındaki baba mirası 6 ton altını ülkeye getirmek için mücadele ediyor

Babasından kalma tonlarca altını, o ülkeden getirmeye çalışıyor
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı

İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı