Arnavutköy'de Kamyon Kazası: İki Şoför Hastaneye Kaldırıldı

Hadımköy-İstanbul Caddesi'nde meydana gelen kazada, bir kamyonun başka bir kamyona çarpması sonucu iki şoför yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arnavutköy'de kazaya karışan 2 kamyonun şoförü hastaneye kaldırıldı.

Hadımköy- İstanbul Caddesi'nde ilerleyen Ş.T. kontrolündeki 34 HTU 28 plakalı kamyon, önünde seyreden Y.E.D'nin kullandığı 34 VR 7002 plakalı kamyona çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan kamyon şoförü Ş.T, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kazada yaralanan 2 şoför, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluşurken, yağ ve mazot dökülmesi nedeniyle yolda kumlama çalışması yapıldı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
