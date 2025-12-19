Arnavutköy sahilinde arızalanan tekne kurtarıldı
Arnavutköy önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen 10 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı. Tekne, KEGM-9 hızlı tahlisiye botu ile Arnavutköy İskelesi'ne güvenle yanaştırıldı.
Açıklamada, teknenin KEGM-9 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek Arnavutköy İskelesi'ne emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.
Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel