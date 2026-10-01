Haberler

Arnavutköy'de devrilen hafriyat kamyonunda şoför yaralandı, 2 otomobil zarar gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arnavutköy'de devrilen hafriyat kamyonunda şoför yaralandı, 2 otomobil zarar gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutköy'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle hafriyat kamyonu refüje devrildi. Kazada şoför yaralanırken kasadan yola savrulan molozlar 2 otomobile zarar verdi; kaza anı araç kamerasına yansıdı, bölgedeki trafik yoğunluğu dronla görüntülendi.

ARNAVUTKÖY'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği seyir halindeki hafriyat kamyonu refüje devrildi. Kazada kamyon şoförü yaralanırken, kasadan yola savrulan molozlar 2 otomobile zarar verdi. Kaza anı araç kamerasına yansırken oluşan traifk dron ile havadan görüntülendi .

Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nin Arnavutköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki hafriyat kamyonunun şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kamyon, orta refüje devrildi. Kazada kamyon şoförü yaralanırken, kasadan yola savrulan molozlar o sırada yoldan geçen 2 otomobile zarar verdi. Hafriyat kamyonunun devrilme anı bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Kaza nedeniyle bölgede oluşan yoğun trafik dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fon krizinde gece yarısı kararı! 4 portföy şirketinde ara ödeme yapılacak

Fon mağdurlarına gece yarısı müjdesi! Ödeme yapılacak, işte rakam
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Portekiz basını duyurdu: Cristiano Ronaldo, milli takımı bıraktı

Ve Ronaldo için acı son!
Esenyurt'ta korkunç ölüm! İki TIR'ın arasında sıkışıp can verdi

Market deposunda feci kaza! İki TIR'ın arasında sıkışıp can verdi
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı

53 vatandaşımızı katleden terörist kıskıvrak yakalandı
Şarkıcı Nev'den üzen haber! Karaciğer nakli bekliyor

Şarkıcı Nev'den üzen haber! Donör aranıyor
Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

Bahisten PFDK'ya sevk edilen başkan, oynadığı kuponu paylaştı

Bahisten PFDK'ya sevk edilen başkan, oynadığı kuponu paylaştı
Sinop'ta tekne alabora oldu! 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis aranıyor

Sinop'ta iki polisin olduğu tekne alabora oldu! 1'i öldü, 1'i kayıp