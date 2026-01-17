Haberler

Arnavutköy'de DEAŞ şüphelisi işçi konteynırında yakalandı

Arnavutköy'de DEAŞ şüphelisi işçi konteynırında yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutköy'de, inşaat şantiyesindeki kaçak konteynerda saklanan DEAŞ şüphelisi S.E. jandarma tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Taylan ERGÜN / Arnavutköy'de işçi konteynırda kaçak olarak kaldığı öğrenilen DEAŞ şüphelisi Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli tutuklandı.

Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesinde bulunan bir inşaatın şantiyesinde hakkında arama kararı bulunan DEAŞ üyesinin kaldığı yer tespit edildi. Yapılan çalımalar sonucunda işçilerin kaldığı konteynıra önceki gece operasyon düzenlendi. Operasyonda S.E., yakalandı. Gözaltına alınan S.E., Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

Acun'un öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

İşte Türkiye'nin yüreğini yakan cinayette 15 yaşındaki katilin ifadesi
Tan Sağtürk görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla görevden alındı
Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

Acun'un öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı