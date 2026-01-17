Arnavutköy'de DEAŞ şüphelisi işçi konteynırında yakalandı
Arnavutköy'de, inşaat şantiyesindeki kaçak konteynerda saklanan DEAŞ şüphelisi S.E. jandarma tarafından yakalandı ve tutuklandı.
Taylan ERGÜN / Arnavutköy'de işçi konteynırda kaçak olarak kaldığı öğrenilen DEAŞ şüphelisi Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli tutuklandı.
Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesinde bulunan bir inşaatın şantiyesinde hakkında arama kararı bulunan DEAŞ üyesinin kaldığı yer tespit edildi. Yapılan çalımalar sonucunda işçilerin kaldığı konteynıra önceki gece operasyon düzenlendi. Operasyonda S.E., yakalandı. Gözaltına alınan S.E., Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.