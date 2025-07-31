Arnavutköy'de Cinayet: Şüpheli Tavuk Kümesinde Yakalandı

Arnavutköy'de, eski iş yerinde çıkan tartışmada bir kişiyi tabancayla öldürdüğü iddia edilen şüpheli, saklandığı kümeste jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Dün akşam, Yassıören Mahallesi'ndeki eski iş yerine gelen Erdal Ö. (42) ile Müjdat K. (40) henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında tabancayla vurulan Müjdat K, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Müjdat K, burada hayatını kaybetti.

Olay yerinde incelemelerini tamamlayan jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan Erdal Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Şüpheli, cinayette kullanıldığı değerlendirilen tabancayla saklandığı tavuk kümesinde yakalandı.

Zanlının yakalanma anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.