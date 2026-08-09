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Arnavutköy'de Boğulma Tehlikesi: Arkadaşlarının Eliyle Son Anda Kurtarıldı

Arnavutköy'de Boğulma Tehlikesi: Arkadaşlarının Eliyle Son Anda Kurtarıldı
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Arnavutköy Karaburun Sahili'nde denize giren bir kişi, şiddetli dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi. Kıyıya çıkmaya çalışırken defalarca denize sürüklenen kişi, 'Lan boğuluyorum' diyerek yardım istedi. Çevredeki iki arkadaşı, uzattıkları ellerle onu son anda sudan çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ARNAVUTKÖY'de denize giren bir kişi, şiddetli dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi. Kıyıya çıkmaya çalışırken defalarca denize sürüklenen kişi, arkadaşlarına "Lan boğuluyorum" diyerek yardım istedi. Yardım çığlıklarını duyan 2 arkadaşı, uzattıkları ellerle kişiyi son anda sudan çıkardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Karaburun Sahili'nde vatandaşların 'Arka Sahil' olarak adlandırdığı bölgede meydana geldi. Denize giren kişi, şiddetli dalgalar nedeniyle kıyıya çıkmakta güçlük çekti. Kıyıya ulaşmaya çalışırken dalgaların etkisiyle birkaç kez yeniden denize sürüklendi. Kendi imkanlarıyla kıyıya çıkamayacağını anlayan kişi, arkadaşlarına "Lan boğuluyorum" diyerek yardım istedi. Yardım çığlıklarını duyan 2 arkadaşı kıyıya yaklaşarak kişiye ellerini uzattı. Birkaç kez arkadaşlarının ellerinden tutmayı başaran kişi, dalgaların etkisiyle yeniden denize sürüklendi. Arkadaşlarının çabası sonucu son anda sudan çıkarılan kişi, kıyıya alınarak güvenli bölgeye götürüldü. Yaşananlar, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kişinin dalgalar arasında kıyıya çıkmaya çalıştığı, "Lan boğuluyorum" diyerek arkadaşlarından yardım istediği ve arkadaşlarının uzattığı eller sayesinde sudan çıkarıldığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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