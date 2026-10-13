Arnavutköy'de akranlarınca kolonyayla yakıldığı öne sürülen çocuk hastaneye kaldırıldı

Arnavutköy'de bir çocuğun akranları tarafından sırtına kolonya dökülüp yakılarak yaralandığı öne sürüldü.

Anadolu Mahallesi'nde 18 Eylül Cuma günü akşam saatlerinde evine dönen 12 yaşındaki B.A'nın sırtındaki yanık yaralarını gören ailesi, çocuğu hastaneye götürdü.

Üçüncü derece yanık olduğu tespit edilen çocuğa tedavi uygulandı.

25 gün süren tedavinin ardından B.A. taburcu edildi.

Taburcu olmasının ardından tekrar fenalaşan çocuk hastaneye kaldırıldı. B.A.'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.

B.A.'nın babası Kadir A. ise ifadesinde, yaşlarının 12 ile 13 arasında olduğu belirtilen çocuklar tarafından B.A.'nın üzerine kolonya dökülerek ateşe verildiğini öne sürdü.

Babanın şikayeti üzerine polis ekipleri olay hakkında çalışma başlattı.

"Çocuğum sırtını arabaya yaslayarak söndürüyor"

Yaşananları gazetecilere anlatan Kadir A, "Akşam işten eve geldim. Çocuklar dışarı çıkmak istedi, ben de izin verdim. Çocuklarla oynarken birkaç sokak ileri gidiyorlar. Bu çocuklardan biri benim çocuğumu tutuyor. Diğeri de sırtına kolonya döküp ateşe veriyor. Çocuğum tutuşunca söndüremiyorlar. Benim çocuğum sırtını arabaya yaslayarak söndürüyor. Ondan sonra buna başka bir tişört giydiriyorlar. Eve geldiler. Çocuğum ağlayarak içeri girdi. Kaydıraktan düştüğünü söylediler. Çocuğum banyoya girip su tutmaya başladı üstüne. Ben çocuğumu sıkıştırınca ne olduğunu anlattı." dedi.

"Psikiyatri tedavisi de görüyor"

Çocuğunun yanık tedavisinin yanı sıra psikiyatri servisinden de destek aldığını söyleyen Kadir A, "Hemen hastaneye geldik. Acilden giriş yapınca yanık bölümüne tedaviye götürdüler. Bir aya yakındır buradaydık. 2 gün önce taburcu oldu. Taburcu olduktan sonra tekrar ağlamaya başladı. Tekrar hastaneye döndük. Hastanede bilinç kaybı yaşadı. Şu an psikiyatri tedavisi de görüyor. İnşallah kısa sürede tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar taburcu olacak. Şikayetimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA