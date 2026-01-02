Haberler

Arnavutköy'de markete silahla ateş açan 14 yaşındaki çocuk yakalandı

Güncelleme:
Arnavutköy'de bir markete silahla ateş açan 14 yaşındaki çocuk M.A.D. yakalandı. Olayda yaralanan olmadı ancak marketin camları kırıldı. Polis geniş güvenlik önlemleri alarak soruşturma başlattı.

Arnavutköy'de bir markete silahla ateş açan 14 yaşındaki çocuk yakalandı.

İslambey Mahallesi'ndeki zincir marketin önüne gelen bir kişi, iş yerine ateş açtıktan sonra kaçtı.

Saldırıda yaralanan olmazken, marketin camları kırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, saldırı anının marketin güvenlik kamerasınca kaydedildiğini belirledi.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu, silahla ateş açan M.A.D. (14) gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel
