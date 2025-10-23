Arnavutköy Belediye Başkanı Candaroğlu, Özgür Özel'in iddialarına ilişkin basın toplantısı düzenledi Açıklaması

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, ilçede düzenlediği mitingde dile getirdiği, Arnavutköy Belediyesinin asfalt maliyetiyle ilgili iddialarına ilişkin, "Asfalt meselesinde kim nereden 6500 lira diye bilgi verdi, bilmiyorum. Biz Arnavutköy için asfaltı 2 bin 595 liradan alıyoruz. İşte burada belgesi. Serimi, nakliyesi, her şeyi dahil 3 bin 695 liraya mal ediyoruz. Yaklaşık 1100 lira serim ve nakliye maliyeti var." dedi.

Candaroğlu, belediye binasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özel'in hem şahsına hem de belediyeye yönelik iddialarına cevap vermek zorunda kaldığını söyledi.

Özel'e 572 bin liralık tazminat davası açtığını dile getiren Candaroğlu, "Asfalt meselesinde kim nereden 6500 lira diye bilgi verdi, bilmiyorum. Biz Arnavutköy için asfaltı 2 bin 595 liradan alıyoruz. İşte burada belgesi. Serimi, nakliyesi, her şeyi dahil 3 bin 695 liraya mal ediyoruz. Yaklaşık 1100 lira serim ve nakliye maliyeti var. Yani 2 bin 595 liraya asfaltı mal ediyoruz. Ama Özgür Özel Bey'i ilgilendiren kısım şu: Senin İstanbul Büyükşehir Belediyen 2025 yılında Arnavutköy'e 1 metre asfalt serip yapmadı. Arnavutköy'de bakım onarım da yapmadı. Biz de senin yapamadığın caddeleri, sokakları ve ana arterleri asfaltladık." diye konuştu.

Arnavutköy Belediye Başkanı Candaroğlu, bu yıl içerisinde 130 bin ton asfalt döktüklerini anlatarak, "Böyle alımla iş bitmeyeceği için, İstanbul'un en uygun asfalt ihalesini yapan kurum olmamıza rağmen, bizler 6 aydır projesini geliştirdiğimiz asfalt üretim tesisimizi bitirdik ve bir ay sonra açılışını yapıyoruz. Özgür Özel'i de yüreği varsa tesisi gezmeye davet ediyorum. İstanbul'un en uygun asfalt ihalesini yapan kurumu zan altında bırakıyorsun fakat İSFALT'daki alengirli ihaleleri ve kimlere nasıl verildiğini, soruşturmalarda neler olduğunu açıp okusun." ifadesini kullandı.

"Savcılığa bildiren de bizim ekibimiz ve yıkım kararını çıkartan da biziz"

Mustafa Candaroğlu, CHP Genel Başkanı Özel'in, Arnavutköy Yeşilbayır'daki yapı konusundaki iddialarına ilişkin şunları kaydetti:

"Arnavutköy-Yeşilbayır 10 bin 835 ada, 2 parselde olan yer şikayete konu değil. Burası tamamen bizim arkadaşlarımızın tespitiyle tutanak altına alınmış bir yerdir. Sonrasında savcılığa bildiren de bizim ekibimiz ve yıkım kararını çıkartan da biziz. Belediye Başkan Yardımcım Davut Paralı imzasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan da biziz. İlgili kişi savcılığa düzetme beyanı veriyor ve düzetmeleri yapıp geri bildirimde bulunuyoruz. Bütün bu hassasiyeti olan Özgür Özel, bu kadar samimiysen neden Boğaz'da kaçak villaları yıkımında 40 dereden su getirdin? Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğü, Vaniköy'deki malikanenin kapısına dayanana kadar direndin. Samimiysen burada da aynı duruşu gösterseydin."

Candaroğlu, Özgür Özel'in, Kanal İstanbul'un yakınındaki kendi arsasından da söz konusu mitingde bahsettiğini hatırlattı.

Bu arsayı, belediye başkanı olmadan çok önce aldığını dile getiren Candaroğlu, şöyle devam etti:

"Eksik söylediği bir şey var. Sadece burası değil. Arnavutköy'de pek çok diğer hemşehrim gibi yerimiz yurdumuz var. Çünkü biz buraya yeni gelmedik, 50 yıldır buralıyım. Bahsettiği 140 metrekarelik bir taban oturumu olan bir yer ve şu an inşaat halinde. Silivri'deki şahsın Boğaz'daki meşhur villalarının, malikanelerin garajı sadece 150 metrekare. Ben Sarıyer'de 3 villayı tanesi 5 milyon liradan almadım. Birilerine Beylikdüzü'ndeki malikanemi dayatıp, döşetmedim. İBB geldi, kontrol etti. Santim santim ölçtü, bir şey de bulamadı. Bu ruhsat gibi Arnavutköy Belediyesi yılda 4 bine yakın ruhsat veriyor."

"Burayı işgalden kurtaran, temizleyen bizleriz"

Mustafa Candaroğlu, Özel'in, Hadımköy Sanayi Sitesi'ndeki Kelebek Matbaası'na ait araziyi düşük bedelle sattığını iddia ettiğini de basın toplantısında aktardı.

"Bu arsanın bedelini biz belirlemiyoruz. Değerini SPK lisanslı değerleme firmaları belirler, raporu hazırlar ve rakamı ortaya koyar" diyen Candaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kaldı ki burayı işgalden kurtaran, temizleyen bizleriz. Biz, bir yeri satamayız, belediye olarak ancak ihaleye çıkarız. 31 Ocak 2025 tarihinde 248 milyon 65 bin lira bedel biçtiği bir gayrimenkuldü burası. Biz, burayı onun ifade ettiği gibi 251 milyona değil, 275 milyona satıyoruz. Burada değerleme firmasının belirlediği değerin 27 milyon lira üzerinde kar ettirerek satışımızı yapıyoruz. Yani kamu zararı 185 milyon değil. Aksine kar var. Bizim dönemimizde 5 defa ihaleye çıktı. Bizden önce 2 defa ihaleye çıkıp kimse girmeyince satılamayan bir yer burası. Beni bir yandan kaçak yerleri yıkmamakla itham ediyor, o da yalan. Diğer taraftan İmrahor'da kaçak yapıların yıkıldığıyla alakalı eleştiriyor. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Bunca deprem gerçeği varken, bu kadar canımız yanmışken ben kaçakla mücadele etmeyeceğim de ne yapacağım?"

Candaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Arnavutköy'de gerçekleştirdiği mitingin birçok sebebinin olduğuna değindi.

Bir metrekare bile asfalt dökemedikleri ilçede, asfalt üretim tesisi kuran bir belediyenin olduğunu belirten Candaroğlu, "Otobüslerin her ilçede yandığı, arızalandığı ve bozulduğu yerde yerli, milli elektrikli otobüsünü alıp vatandaşına ücretsiz hizmet sunan Arnavutköy Belediyesi var. 2 bin 200 personelinin alın teri damlamadan gününde maaşını ödeyen bir belediye var. Siz bunlardan korktunuz. Araç üstünde binbir takla atmanızın da sebebi bu Sayın Özel." ifadesini kullandı.