Haberler

Yalova'da İftar Programı Gerçekleştirildi

Yalova'da İftar Programı Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'nın Armutlu ilçesinde Kaymakamlık tarafından düzenlenen iftar programına Kaymakam Erinç Demir, Belediye Başkanı Cengiz Arslan, şehit yakınları, gaziler ve diğer davetliler katıldı. Kaymakam Demir, ramazanın ibadet ve dayanışma ayı olduğunu vurguladı ve iftar sonrasında vatandaşlarla sohbet etti.

? Yalova'da Armutlu Kaymakamlığınca iftar programı gerçekleştirildi.

İlçedeki bir kafe düzenlenen iftara Armutlu Kaymakamı Erinç Demir, Armutlu Belediye Başkanı Cengiz Arslan, şehit yakınları ve gaziler ile diğer ilgililer katıldı.

Kaymakamı Demir, yaptığı konuşmada, ramazanın sadece bir ibadet ayı değil, aynı zamanda dayanışma ve kardeşlik ayı olduğuna dikkati çekti.

Demir, iftarın ardından sonrası vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: AA / Davut Aldanmaz
Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı

"Bunu yaparsam Allah beni toprak etsin"
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz

Yan bakışıyla tanınan Chloe'nin son halini görmelisiniz
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı

"Bunu yaparsam Allah beni toprak etsin"
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Ahmed Kutucu'dan Kenan Yıldız'a sürpriz hediye

Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Kenan'a sürpriz hediye
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay

Bakan Gürlek açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay