Yalova'da İftar Programı Gerçekleştirildi
Yalova'nın Armutlu ilçesinde Kaymakamlık tarafından düzenlenen iftar programına Kaymakam Erinç Demir, Belediye Başkanı Cengiz Arslan, şehit yakınları, gaziler ve diğer davetliler katıldı. Kaymakam Demir, ramazanın ibadet ve dayanışma ayı olduğunu vurguladı ve iftar sonrasında vatandaşlarla sohbet etti.
? Yalova'da Armutlu Kaymakamlığınca iftar programı gerçekleştirildi.
İlçedeki bir kafe düzenlenen iftara Armutlu Kaymakamı Erinç Demir, Armutlu Belediye Başkanı Cengiz Arslan, şehit yakınları ve gaziler ile diğer ilgililer katıldı.
Kaymakamı Demir, yaptığı konuşmada, ramazanın sadece bir ibadet ayı değil, aynı zamanda dayanışma ve kardeşlik ayı olduğuna dikkati çekti.
Demir, iftarın ardından sonrası vatandaşlarla sohbet etti.
