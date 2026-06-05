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Armutlu'da hayat boyu öğrenme sergisi açıldı

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Yalova'nın Armutlu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin hazırladığı karma sergi, Kaymakam Erinç Demir, Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Gökhan Cicim tarafından açıldı. Müdür Sadun Bayrakçı, 52 kursa 956 kursiyerin katıldığını belirtti.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde İlçe Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan karma serginin açılışı yapıldı.

Armutlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen serginin açılışını Kaymakam Erinç Demir, Armutlu Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Gökhan Cicim yaptı.

İlçe Halk Eğitim Müdürü Sadun Bayrakçı, yaptığı konuşmada, 2025-2026 eğitim öğretim yılında toplam 52 kurs açtıklarını ve bu kurslara 956 kursiyerin katılım sağladığını ifade etti.

Hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin bireylerin kişisel ve mesleki gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu belirten Bayrakçı, "Sergimizde bizleri yalnız bırakmayan ilçe protokolümüze, vatandaşlarımıza, kursiyerlerimize ve özveriyle görev yapan usta öğreticilerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından serginin gezmesiyle program sona erdi.

Kaynak: AA / Davut Aldanmaz
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