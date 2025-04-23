Armoni Mızıkası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Rauf Orbay İlkokulu'nda Konser Verdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Armoni Mızıkası Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Rauf Orbay İlkokulunda konser verdi.

Okul bahçesinde düzenlenen şenlikte, öğrencilerin dans gösterilerinin ardından sahneye çıkan Armoni Mızıkası, çocuklara bayram coşkusu yaşattı.

Bando Astsubay Kıdemli Üstçavuş Furkan Karataş ve Gökçe Nur Semerci'nin solist olarak yer aldığı konserin şefliğini ise Bando Binbaşı Fatih Erdoğdu üstlendi.

Erdoğdu, şarkıları öğrencilerle birlikte söyledi ve çocukların bayramını kutladı.

Konserde "Ankara Marşı", "Bugün Bayram Erken Kalkın Çocuklar", "Arkadaşım Eşek", "23 Nisan Kutlu Olsun", "Senden Başka" gibi sevilen şarkıların yanı sıra "Rafadan Tayfa" çizgi filminin sevilen şarkısı seslendirildi. Repertuvarda ayrıca "Gençlik Marşı", "Memleketim" ve "Hayat Bayram Olsa" da yer aldı.

Sunuculuğunu Bando Astsubay Kıdemli Başçavuş Tolga Candemir'in üstlendiği konserde çocuklara enstrümanlar tanıtıldı.

Şef batonu, programın ilerleyen dakikalarında sırayla öğrencilere devredildi. Minik öğrenciler, orkestrayı yöneterek eğlenceli anlar yaşadı.

Konserin ardından çocuklar Armoni Mızıkası'yla hatıra fotoğrafı çektirdi.