Arkeolog Muazzez İlmiye Çığ 110 Yaşında Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - Arkeolog, Dilbilimci ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ 110 yaşında gözlerini yaşama kapattı. Muazzez İlmiye Çığ, 29 Ekim 2021'de ANKA Haber Ajansı muhabiri Edda Sönmez'e konuşmuş o anları Adem Karabayır kayıt altına almıştı.

14 Kasım'da vücudunda oluşan enfeksiyon nedeniyle Mersin Mezitli'de özel bir hastanede tedavi altına alınan Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında gözlerini yaşama kapattı. Çığ, hem bilimsel çalışmalarıyla hem de Atatürk ilke ve inkılaplarına olan bağlılığıyla Türkiye'nin önemli isimlerinden biri olarak adını Türk tarihine yazdırmayı başardı.

Cumhuriyet'in aydınlık yüzlerinden Çığ 29 Ekim 2021'de ANKA Haber Ajansı muhabiri Edda Sönmez'e açıklamalarda bulunmuş, Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini dile getirmişti. Gençlere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk kitabını okumalarını tavsiye eden Çığ, sevgi ve saygının önemine vurgu yapmıştı. O anları kameraman Adem Karabayır kayda almıştı...