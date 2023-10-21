Arkadaşları kaçtı kendisi bekçilere yakalandı... Ağlayarak kendini böyle savundu

Arkadaşları kaçtı kendisi bekçilere yakalandı... Ağlayarak kendini böyle savundu

-Gece Kartalları 17 suç kaydı bulunan şahsı böyle yakaladı

BURSA - Bursa'da Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Merinos Polis Merkez Amirliği'ne bağlı Gece Kartalları geceleri kuş uçurtmuyor. Gece saatlerinde ihbar üzerine olaya giden bekçiler 17 suç kaydı bulunan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Bursa'da gece devriyesi atan Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Merinos Polis Merkez Amirliği'ne bağlı Gece Kartalları şüpheli bir olay sonrasında bölgeye intikal etti. Bir taksiye binen 3 kişinin hareketlerinden şüphelenen taksi şoförü durumu emniyet güçlerine aktardı. Olay yerine yakın olan Gece Kartalları duruma hemen müdahale ederken 1 kişiyi kaçamadan kıskıvrak yakaladı.

17 suç kaydı olduğu anlaşıldı

O.K. adındaki kişi üzerinde yapılan araştırmada uyuşturucu madde bulundu. Kişinin 17 suç kaydı olduğu da anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.