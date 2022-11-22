Arkadaşının tüfekle vurduğu 17 yaşındaki Kader hayatını kaybetti Güncel Haberler Ankara'nın Keçiören ilçesinde 17 yaşındaki Kader Yiğit, arkadaşı Y.B.'nin ateşlediği öne sürülen tüfekle vurulması sonucu hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Y.B. tutuklandı. Önceki gün Keçiören'e bağlı Ovacık Mahallesi'nde Kader Yiğit, 5 arkadaşı ile gezmeye gittiği sırada, Y.B.'nin ateşlediği iddia edilen tüfekle vuruldu. OLAYIN KAZA OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ Ağır yaralanan Yiğit, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Y.B., olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Y.B., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savunmasında olayın kaza olduğunu öne süren Y.B., tutuklanarak cezaevine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Ovacık Mahallesi Ankara 3. Sayfa Güncel Haberler

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