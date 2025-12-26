Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin motosiklete çarptığı kaza kamerada; 1 ölü

ARKADAŞININ OTOMOBİLİNİ KAÇIRMIŞ

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kullandığı otomobille motosikletine çarptığı Ramazan Adem Altunay'ın ölümüne neden olan E.Y.'nin, bir süre önce açık cezaevinden izinli çıktığı bildirildi. E.Y.'nin Çarşıbaşı ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundan arkadaşına ait otomobili kaçırdığı, yaklaşık 30 dakika sonra da kazaya karıştığı belirtildi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Ramazan Adem Altunay için, ilçenin Doğanköy Mahallesi Topuzoğlu Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Hasan ve Ayşe Altunay çiftinin 6 çocuğundan biri olan ve kentte bir pastanede kurye olarak çalıştığı öğrenilen Altunay, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla aile kabristanlığında toprağa verildi.

