Haberler

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin motosiklete çarptığı kaza kamerada; 1 ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, motosikletine çarpan E.Y. isimli kişinin, arkadaşına ait otomobili kaçırdıktan sonra kazaya karıştığı bildirildi. Kazada hayatını kaybeden Ramazan Adem Altunay için cenaze töreni düzenlendi.

ARKADAŞININ OTOMOBİLİNİ KAÇIRMIŞ

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kullandığı otomobille motosikletine çarptığı Ramazan Adem Altunay'ın ölümüne neden olan E.Y.'nin, bir süre önce açık cezaevinden izinli çıktığı bildirildi. E.Y.'nin Çarşıbaşı ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundan arkadaşına ait otomobili kaçırdığı, yaklaşık 30 dakika sonra da kazaya karıştığı belirtildi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Ramazan Adem Altunay için, ilçenin Doğanköy Mahallesi Topuzoğlu Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Hasan ve Ayşe Altunay çiftinin 6 çocuğundan biri olan ve kentte bir pastanede kurye olarak çalıştığı öğrenilen Altunay, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla aile kabristanlığında toprağa verildi.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/AKÇAABAT(Trabzon),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango

Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango
Cumadan çıkan gördüğü manzara karşısında isyan etti! Müftü bile mağdur oldu

Cumadan çıkan gördüğü manzara karşısında isyan etti
Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı: Sevindim, gömün gitsin

Milyonluk aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri olaydan daha garip
Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın köşkü satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı
Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango

Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango
Tufan kopacak iddiası tutmayan sahte peygamber yeniden ortaya çıktı

Tufan iddiası tutmayan sahte peygamber konserde ortaya çıktı
Yargıtay'ın sözleşmeli personel alım sonuçları açıklanıyor

Açıklanması an meselesi! İşte adayların sonuçları öğreneceği adres