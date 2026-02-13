Haberler

Nevşehir'de 9 ayrı suçtan aranan şahıs, trafik uygulamasında yakalandı

Nevşehir'de 9 ayrı suçtan aranan şahıs, trafik uygulamasında yakalandı
Nevşehir'de yapılan trafik uygulamasında, 9 ayrı suçtan aranan S.T., arkadaşına ait kimlik belgesi ile yakalanarak gözaltına alındı.

NEVŞEHİR'de 9 ayrı suçtan aranan S.T., trafik uygulaması sırasında arkadaşına ait kimlik belgesi ile yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derinkuyu Otoyol Gişeleri çıkışında trafik uygulaması gerçekleştirdi. Bu kapsamda aracı durdurulan S.T.'ye kimlik kontrolü yapıldı. Jandarmanın dikkati sayesinde S.T.'nin arkadaşına ait kimlik belgesi kullandığı tespit edildi. S.T.'ye yapılan sorgulamada 9 farklı suçtan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan S.T., İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

