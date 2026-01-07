Haberler

Adana'da arkadaşını silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Adana'nın Sarıçam ilçesinde tartıştığı arkadaşı B.Ö'yi tabanca ile vuran G.Y., polis tarafından kısa sürede yakalandı. Yaralı B.Ö. hastaneye kaldırıldı.

Adana'da tartıştığı arkadaşını tabanca ile vurduktan sonra kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'nde bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları araştırmada B.Ö'nün (35), arkadaşı şüpheli G.Y. (42) tarafından yaşadıkları tartışma sırasında, tabancayla bacaklarından ve kolundan vurulduğunu tespit etti.

Yaralı B.Ö. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, kaçan şüpheli G.Y'yi kısa sürede yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
