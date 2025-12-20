Haberler

Tartıştığı arkadaşını evinin önünde vurdu

Tartıştığı arkadaşını evinin önünde vurdu
Güncelleme:
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kişinin arkadaşı tarafından tabanca ile vurulup öldürülmesi olayı sonrası, şüpheli İdris A. emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İdris A., ifadesinde pişman olduğunu belirtti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Tokat'ın Erbaa ilçesinde arkadaşı Orhan Kocataş'ı tabanca ile vurarak öldüren İdris A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İdris A.'nın, emniyet ifadesinde; "Ölmüş anneme küfredince kendime hakim olamadım. Pişmanım" dediği öğrenildi. Diğer yandan Orhan Kocataş'ın cansız bedeni otopsi için Tokat Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
